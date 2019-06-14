Под Одессой суд признал невменяемым мужчину, убившего 13-летнюю девочку

Происшествия

45-летний житель Лиманского района (Одесская область), который в январе 2019 года убил 13-летнюю девочку и ее собаку, признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим режимом. Такое решение принял районный суд, изучив данные судебно-психиатрической экспертизы, которая установила, что обвиняемый из-за нарушения психической деятельности не способен осознавать свои действия и отвечать за поступки.

«По ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры, учитывая данные экспертизы по невменяемости, обвиняемый согласно решению суда госпитализирован в психиатрическое учреждение со строгим режимом наблюдения», — сообщили в прокуратуре Одесской области.

Напомним, в январе в селе Иваново Лиманского района мужчина во время внезапного приступа агрессии убил ножом несовершеннолетнюю подругу своей племянницы, а также собаку, которая находилась в доме.

Как выяснилось, родители девочки были на работе, поэтому она осталась ночевать у своей подруги-ровесницы. Мужчина ворвался в комнату детей, набросился на гостью и начал ее душить, а потом перерезал девочке горло. После этого он пытался совершить суицид, порезав вены на руках.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Житомиром родители убили и сожгли в печи малолетнюю дочь. Во время проверки правоохранителями мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, одев его в девчачьи вещи.

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