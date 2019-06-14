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Сделанного уже не исправить: сеть взбудоражило видео с раскаянием любимой артистки Путина
Российская актриса Чулпан Хаматова, которая ранее купила земельный участок в поселке под Ригой (Латвия), призналась, что не призывала бы голосовать за президента РФ Владимира Путина, если бы знала, как будет развиваться ситуация на Донбассе.
Так, отвечая на вопрос ведущей программы «А поговорить?!» Ирины Шихман, Хаматова сказала: «Если бы в 2012 году мне сказали, что „он сделает эту войну“, я бы не пошла голосовать. В 2012 году я бы не стала записывать ролик, если бы мне сказали, что будет война на Донбассе и будут погибать люди. Дети, мирное население…»
Отрывок из программы выложил в Twitter пользователь «Усы Пескова». «С одной стороны, лучше поздно, чем никогда. Но с другой, сделанного уже не исправить», — говорится в комментарии.
С одной стороны, лучше поздно, чем никогда. Но с другой, сделанного уже не исправить pic.twitter.com/HokFYAcLEb— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 июня 2019 г.
«Любимый конек был у Чулпан в 12-м году и он сломался», — написал под этим постом один из интернет-пользователей. «Ага, а до 2014 года она не подозревал что он людоед. Не верю!» — добавил второй.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2015 году актриса Чулпан Хаматова получила российскую госпремию за развитие российского театрального и киноискусства по итогам 2014 года.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!