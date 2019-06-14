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Зеленский встретился с председателем ОБСЕ: о чем говорили
Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Темой встречи стала «перезагрузка» переговоров в Минском формате.
Зеленский напомнил, что процесс обновления переговорного формата продолжается. В Минск уже приезжала делегация Украины в новом составе во главе с Леонидом Кучмой. «Попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы», — добавил Зеленский.
Президент также еще раз повторил, что для него в приоритете прекращение войны. «Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — сказал он.
Со своей стороны председатель ОБСЕ заверил, что его организация готова всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.
Напомним, на встрече в Минске 5 июня прозвучала инициатива о прекращении огня украинскими военными в одностороннем порядке. После этого на фронте случилось очередное обострение. А 10 июня к администрации президента пришли ветераны, настаивая, чтобы их представителей ввели в переговорную группу.
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