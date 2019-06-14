- 15:39 Перепутал магазин с рестораном: в украинском супермаркете поймали наглого покупателя
- 15:24 Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным
- 15:20 Такого не было почти 100 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
- 15:09 Зеленский встретился с председателем ОБСЕ: о чем говорили
- 15:09 Катастрофа стала еще ближе: на Крымском мосту проложили первый ж/д путь
- 15:08 Стало известно, почему фамилия звезды «Сватов» исчезла из «черного списка» Минкульта
- 14:55 Сделанного уже не исправить: сеть взбудоражило видео с раскаянием любимой артистки Путина
- 14:50 История с откровенными фото в Чернобыле получила неожиданную развязку
- 14:44 KAZKA представила первую песню из нового альбома
- 14:37 Задержан бывший «глава ЦИК ДНР» Лягин: что об этом известно
- 14:25 Жителям оккупированного Донбасса российские паспорта выдают в селе
- 14:24 Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших военных
Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути, которая вместе с дочерью побывала в Украине со спектаклем, получила тюремный срок. Об этом сообщает издание Gossip Fanpage. 64-летней кинозвезде был вынесен приговор, согласно которому она получила шесть месяцев тюрьмы и штраф. Избежать пребывания за решеткой звезда сможет, если выплатит неустойку театру в размере 30 тысяч евро.
В суд на актрису подал театр Верди за то, что она не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку о состоянии здоровья. В то же время Орнелла Мути побывала на благотворительном ужине в России, на котором присутствовал Владимир Путин. Гостем вечеринки также был знаменитый американский актер Кевин Костнер.
Ужин проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра. Актриса заявляла, что тогда заболела ларингофарингитом, и была не в состоянии играть на сцене, поскольку не могла говорить.
Ранее сообщалось о том, что Орнелла Мути зачастила в Москву. Ходили слухи, что у нее там появился богатый любовник, который купил ей роскошную квартиру.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что французский актер Жерар Депардье сначала решил обосноваться в России, а потом заявил о намерении обосноваться в Турции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.