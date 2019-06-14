Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным

Шоу-бизнес

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути, которая вместе с дочерью побывала в Украине со спектаклем, получила тюремный срок. Об этом сообщает издание Gossip Fanpage. 64-летней кинозвезде был вынесен приговор, согласно которому она получила шесть месяцев тюрьмы и штраф. Избежать пребывания за решеткой звезда сможет, если выплатит неустойку театру в размере 30 тысяч евро.

В суд на актрису подал театр Верди за то, что она не явилась на спектакль в городе Порденоне, предоставив фальшивую справку о состоянии здоровья. В то же время Орнелла Мути побывала на благотворительном ужине в России, на котором присутствовал Владимир Путин. Гостем вечеринки также был знаменитый американский актер Кевин Костнер.

Ужин проходил в 2010 году в Санкт-Петербурге. На тот момент Путин занимал пост премьер-министра. Актриса заявляла, что тогда заболела ларингофарингитом, и была не в состоянии играть на сцене, поскольку не могла говорить.

Ранее сообщалось о том, что Орнелла Мути зачастила в Москву. Ходили слухи, что у нее там появился богатый любовник, который купил ей роскошную квартиру.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что французский актер Жерар Депардье сначала решил обосноваться в России, а потом заявил о намерении обосноваться в Турции.

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