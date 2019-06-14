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В шортах нельзя: в Минске парней-студентов одели в юбки (фото)
В Минске, который, как и другие европейские города, страдает от 30-градусной жары, молодые люди нашли оригинальный способ борьбы со зноем. Студенты Минского колледжа предпринимательства явились на пары в длинных юбках в шотландском стиле.
Облачиться в юбки юношам пришлось из-за действовавшего в колледже запрета на шорты. Аргументы, что учиться приходится в душных, слабопроветриваемых аудиториях, на руководство колледжа не действовали. Нарушителей запрета вынуждали идти домой переодеваться в брюки и платить за пропущенную пару.
Как сообщает белорусский сайт onliner.by, когда число нарушителей стало критическим, администрация колледжа с иронией предложила юношам надеть юбки. Студенты на удивление быстро согласились и даже запечатлели на фото свой новый модный образ.
После того, как по колледжу стали разгуливать около двух десятков юношей в юбках, запрет на шорты пришлось отменить.
«Кураторам сказали, что шорты разрешаются. Это передали нам в беседе. Пары сократили. Вернее, убрали пятиминутный перерыв между двумя уроками по 45. Теперь мы занимаемся час и 20 минут без паузы», — рассказали учащиеся.
Напомним, ранее медики рассказали «ФАКТАМ», как правильно одеваться, когда температура за окном превысила 30-градусную отметку.
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