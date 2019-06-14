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Временный поверенный в делах США Кристина Квин отметила важнейшую роль «ПриватБанка» в развитии финансовый системы Украины
Не секрет, что финансовая стабильность любого государства зависит не только от курса правительства и решений главного финансового регулятора. Краеугольным камнем является доверие населения к банковской системе страны. А доверие это зиждется на качественной работе крупнейших, системообразующих банков. В Украине таким финансовым учреждением является ранее национализированный «ПриватБанк». Ведь, согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2019 года «ПриватБанк» по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
Важность для экономики страны этого банка подтверждается и особым интересом к его деятельности со стороны международных партнеров Украины. В частности, на днях временный поверенный в делах США Кристина Квин в ходе своей поездки в Днепр посетила именно главный офис государственного «ПриватБанка». Любопытно, что это ее первая поездка за пределы Киева.
Во время встречи с руководством банка, состоявшейся 13 июня 2019 года в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре, представителем США подчеркивалось, что успешная работа крупнейшего системного банка Украины является ключевой предпосылкой стабильности финансовой системы. А обеспечение такой стабильности с помощью эффективного корпоративного управления, а также возмещение убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, являются одними из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами.
«Временный поверенный в делах США Кристина Квин поздравила должностных лиц „ПриватБанка“ с впечатляющими результатами их усилий по улучшению эффективного корпоративного управления, обсудила важность сильного банковского сектора для экономики», — говорится в официальном сообщении посольства США в Twitter.
В свою очередь, председатель правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл напомнил о важнейшей роли возглавляемого им банка в развитии экономики нашей страны и поблагодарил американских партнеров за поддержку.
«ПриватБанк» играет чрезвычайно важную роль в экономике Украины, и мы благодарны американским партнерам Украины за понимание данного факта. Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности по вопросу возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", — заявил Петр Крумханзл.
Стоит напомнить, что в марте 2019 года посольство США заявило о пристальном отслеживании развития событий относительно «ПриватБанка».
«Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией», — говорилось в официальном сообщении посольства США.
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