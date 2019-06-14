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Порошенко на Троицу посетит Франковщину и Львовщину
Председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вместе с членами своей команды Андреем Карповым, Софией Фединой, Степаном Кубивым, Иваном Малковичем, Владимиром Вятровичем 15—16 июня посетит Ивано-Франковскую и Львовскую области. Об этом сообщается на сайте партии.
В Богородчанском районе на Франковщине Порошенко посетит музыкальный фестиваль Underhill и примет участие в открытии аэродрома.
В городе Яремче планируется встреча с предпринимателями региона.
В поселке Верховина Порошенко примет участие в форуме Via Carpatia и награждении премией имени С. Винценза «За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов».
Команда «Европейской солидарности» посетит традиционный гуцульский фестиваль «Полонинское лето» в поселке Верхний Ясенево.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..