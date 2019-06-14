В Администрации президента предложили снизить тарифы для Коломойского

Деньги

14 июня на брифинге в Кабмине представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Администрация президента инициирует 17 июня подачу в Верховную Раду законопроекта о замене формулы «Роттердам +» на «Роттердам —».

«Командой президента Украины и администрацией был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется «Относительно снижения стоимости электрической энергии», а именно — предлагается, чтобы формула «Роттердам +» была отменена и вместо нее действовала другая формула — можно ее назвать «Роттердам —», — сказал Герус.

Напомним, действие формулы «Роттердам +» не распространяется на тарифы для населения, а формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из крупнейших промышленных потребителей электроэнергии в Украине является ферросплавный холдинг бизнесмена Игоря Коломойского. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%.

31 мая секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что отсрочка запуска рынка электроэнергии выгодна отдельным бизнесменам, чьи предприятия являются крупными потребителями электроэнергии. По словам Данилюка, запуск нового рынка электроэнергии невыгоден Игорю Коломойскому, который выступает за его отсрочку на неопределенное время.

«Я не знаю его личную позицию, хотя я понимаю, почему у него такая позиция. Он является потребителем электроэнергии, и если увеличивается цена для него, то ему это невыгодно. Я понимаю отдельную позицию отдельных бизнесменов», — заявил Данилюк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Коломойский фактически торпедирует энергорынок.

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