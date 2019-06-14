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Кризис в Молдове завершился? Правительство Павла Филипа ушло в отставку
В Молдове завершился период двоевластия. 14 июня было объявлено, что старое правительство Молдовы, сформированное Демократической партией и возглавляемое Павлом Филипом (на фото), в полном составе уходит в отставку. Демократы заявили, что за должности во власти держатся не будут, хотят завершения политического кризиса и переходят в оппозицию.
Таким образом, единственным легитимным в стране остался кабинет министров, сформированный коалицией социалистов и ACUM и возглавляемый Майей Санду (ACUM). 8 июня правительство было приведено к присяге и уже заручилось признанием дипломатов России, ЕС и США.
Вице-спикер парламента Молдовы Михал Попшой считает, что с устранением двоевластия политический кризис можно считать завершенным. Об этом вице-спикер заявил в эфире радио «Новое время».
Два параллельных правительства — старое и новое — в Молдове функционировали, поскольку Конституционный суд 8 июня отменил решения коалиции, отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил досрочные выборы в парламент. Новая коалиция и правительство решила это решение суда игнорировать.
Несмотря на переход в оппозицию, Демократическая партия Молдовы не намерена отказывается от идеи досрочных выборов. Демократы считают, что это единственный способ подтвердить легитимность новой власти.
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