Александр Вилкул призвал «Оппозиционную платформу – За життя» согласовать кандидатуры мажоритарщиков

Политика

Народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул призвал другие оппозиционные партии согласовать кандидатуры мажоритарщиков и не выставлять кандидатов друг против друга. Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

По словам Вилкула, сегодня две оппозиционные партии принимают участие в выборах в составе разных команд, причиной чему являются разные позиции по ряду идеологических вопросов.

«Мы не хотим отстаивать политику построения страны ни под команды НАТО, ни под команды из Москвы, мы — за самостоятельную сильную экономически Украину. В этом наше главное идеологическое расхождение. Мы не хотим быть партией одного региона. „Оппозиционный блок“ отстаивает интересы не только юга и востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития для Украины», — заявил Александр Вилкул.

В то же время, по словам депутата, в парламенте должны быть лучше представлены профессиональные люди, которые имеют необходимые знания и опыт для законодательной работы.

«Поэтому считаю, что оппозиционным силам целесообразно не воевать друг с другом, а согласовать кандидатов в народные депутаты, которые будут выдвигаться партиями по мажоритарным округам. Задача этих выборов — не действовать методами „чем хуже, тем лучше“, как это делали представители прошлой власти. А во главу угла ставить эффективность работы и пользу для страны», — добавил Вилкул.

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