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Для спасения страны надо будет запретить ТВ: что пишут в сети о продаже канала ZIK соратнику Медведчука
На смену собственника телеканала ZIK в Украине отреагировали бурно. 14 июня было официально объявлено, что телеканал перешел в собственность политика и медиавладельца Тараса Козака, которого называют соратником Виктора Медведчука.
После получения в распоряжение ZIK Козак сосредоточил в своих руках три крупных телеканала. На базе ZIK, «112 Украина» и NewsOne создается новый медиахолдинг.
Журналисты не сомневаются, в чем будет состоять информполитика телеканалов. Три крупных вещателя займутся пророссийской пропагандой, убеждены представители медиа.
Политики и политологи уверены, что теперь на телеканале ZIK будет жесткое табу на донесение точки зрения, альтернативной позиции Кремля.
Для политэксперта Валерия Гончарука информация о смене хозяина телеканала ZIK новостью не стала.
А ряд блогеров прогнозируют, что скупка телеканалов и превращение их в пророссийские рупоры — это лишь средство. А конечная цель — в раздувании реальных и мнимых противоречий, существующих среди населения Украины.
Напомним, Козака считают соратником Медведчука, поскольку в СМИ периодически всплывала информация об их совместных поездках в Россию. Из-за этого Медведчука называли настоящим владельцем телеканалов, а Козака — лишь формальным владельцем.
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