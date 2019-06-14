Политика

Для спасения страны надо будет запретить ТВ: что пишут в сети о продаже канала ZIK соратнику Медведчука

На смену собственника телеканала ZIK в Украине отреагировали бурно. 14 июня было официально объявлено, что телеканал перешел в собственность политика и медиавладельца Тараса Козака, которого называют соратником Виктора Медведчука.

После получения в распоряжение ZIK Козак сосредоточил в своих руках три крупных телеканала. На базе ZIK, «112 Украина» и NewsOne создается новый медиахолдинг.

Журналисты не сомневаются, в чем будет состоять информполитика телеканалов. Три крупных вещателя займутся пророссийской пропагандой, убеждены представители медиа.

Политики и политологи уверены, что теперь на телеканале ZIK будет жесткое табу на донесение точки зрения, альтернативной позиции Кремля.

Для политэксперта Валерия Гончарука информация о смене хозяина телеканала ZIK новостью не стала.

А ряд блогеров прогнозируют, что скупка телеканалов и превращение их в пророссийские рупоры — это лишь средство. А конечная цель — в раздувании реальных и мнимых противоречий, существующих среди населения Украины.

Напомним, Козака считают соратником Медведчука, поскольку в СМИ периодически всплывала информация об их совместных поездках в Россию. Из-за этого Медведчука называли настоящим владельцем телеканалов, а Козака — лишь формальным владельцем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter