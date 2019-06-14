Украина

В засыхающем Крыму заявили, что им не нужна вода "из Украины"

Аннексированный Крым страдает от засухи, пересохли озера, не хватает воды для орошения участков. Ранее пророссийские силы на полуострове осторожно намекали, что после смены украинского президента можно будет поднять вопрос о возвращении днепровской воды в Северо-Крымский канал. Теперь же представитель оккупационной администрации Владимир Константинов заявил, что Крыму днепровская вода не нужна, аграрии якобы уже приспособились к новым реалиям.

Идею Юрия Мешкова о возвращении к переговорам по водоснабжению Константинов встретил в штыки. Он утверждает, что якобы вода из Украины грязная и соглашаться на нее не стоит:

«Нам вода от Украины не нужна. Она жутко загрязненная. Вода, которая поступала в Крым, способствовала росту онкологических заболеваний… Ее нужно измерить, очищать и только после этого впускать в Крым».

В соцсетях жители Крыма ответили Константинову, что ему самому вода может быть и не нужна, а вот у сельхозпроизводителей на этот счет другое мнение. Впрочем, вопрос о возвращении воды в Крым не стоял и не стоит, поэтому все доводы Константинова больше похожи на оправдания.

Напомним, ученые прогнозируют, что в 2019 году дефицит воды в Крыму будет на уровнекрайне засушливого 1994 года. Тогда год был признан самым неблагоприятным для земледелия в Крыму за последние тридцать лет.

Фото mhub. top

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