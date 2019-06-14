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Зеленский попиарился с выдачей машин "Скорой помощи": мнения украинцев разделились
Президент Владимир Зеленский похвастался, что в скором времени детские и областные больницы получат новые машины «скорой помощи». Зеленский сфотографировался возле одной из таких машин, а заодно намекнул, что «скорые» были выделены меценатами, а не куплены за госсчет.
К такой попытке пиара пользователи соцсетей отнеслись сдержанно. Кроме бесспорной радости за медучреждения, звучали и голоса критиков. Если уж медицинские автомобили, предоставлены неизвестными филантропами, то правильнее было бы сфотографировать этих меценатов, а не главу государства.
Также Зеленского заподозрили в том, что он приписывает себе заслуги кого-то из предыдущей властной команды. Переговоры о благотворительной поставке «скорых» в больницы — процесс длительный. Более того, осторожные формулировки от администрации Зеленского не дают ответа на важнейшие вопросы: кто проводил переговоры и что меценаты попросили взамен.
Также президенту припомнили все те случаи, когда он жестко критиковал чиновников, приходящих открывать новостройки или передающих помощь школам и больницам. Как оказалось, не забыли пользователи и обещание Зеленского после выборов — политик гарантировал, что при нем государственные мужи не будут «пиариться, перерезая ленточки».
Напомним, ранее политолог Андрей Пионтковский высказал предположение, кто стоит за проектом «коллективный Зеленский» и на каких болезненных для общества темах успешно сыграли политтехнологи.
А в администрации Зеленского признали, что реальный президент не сможет повторить ту фантазию, которая была продемонстрирована в сериале «Слуга народа» (имеется в виду глава государства, близкий к народу, без кортежей и без охраны).
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!