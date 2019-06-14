Мир

Костюм один на двоих: в сети указали на странную трансформацию Путина (фото)

У Владимира Путина в поездках резко меняется размер костюма. Одежда на российском президенте сначала сидит как влитая и даже обтягивает, а на следующий день пиджак становится мешковатым, а брюки — широкими и скрывают обувь. Все эти трансформации костюма дают почву для теорий о многочисленных двойниках Путина.

На превращения костюма в ходе поездок Путина по странам Центральной Азии обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в Facebook.

«Путин вчера в Бишкеке и сегодня в Душанбе. Два Путина — а костюм один на двоих? Сегодня этот костюм в обтяжку, а еще вчера висел вокруг тушки, еще и брюки волочились по земле», — подчеркнул Голобуцкий.

Напомним, ранее наблюдающие за выступлениями Путина обратили внимание на периодически меняющийся голос российского лидера. А исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что внешность президента РФ меняется под влиянием вводимого ботокса.

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