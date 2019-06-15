Херсон вместо Крыма: Борис Гребенщиков успешно выступил в Украине

Шоу-бизнес

Легенда российского рока Борис Гребенщиков в рамках своего гастрольного тура выступил в украинском Херсоне. Рок-музыкант дал не только официальный концерт в зале «Юбилейный», но и порадовал поклонников, спев прямо на улице, пишет местное издание.

Бесплатный концерт под открытым небом прошел на главной пешеходной улице города — Суворова. Собрались сотни зрителей. Многие из них ждали БГ еще с прошлого года: по неизвестным причинам Гребенщинков в 2018-м отменил свой концерт в Херсоне.

«У вас тут весело. Радуюсь, что наконец к вам доехал», — сообщил лидер «Аквариума» под занавес своего уличного выступления.

Стоит отметить, что в прошлом году звезда русского рока заявил, что не собирается выступать в Крыму. Свое решение БГ объяснил тем, что не собирается «нарушать существующие и признанные всем миром границы». Также он добавил, что исполнители ждут возможность донести до публики свою музыку.,

«Мы уверены, что все люди имеют право слушать музыку, которая им нужна, а значит разумные политики любой страны, заботящиеся о своем народе, способны это признать и изобрести возможность донести музыку до людей», — цитирует слова Гребенщикова издание «Крым. Реалии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года Борис Гребенщиков объявил об отмене юбилейных гастролей группы «Аквариум» в Украине. Причинами отмены концертов он называет некий форс-мажор (имея в виду, очевидно, введенный в нашей стране запрет на въезд мужчин призывного возраста из РФ).

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