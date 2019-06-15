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«Половые отклонения»: в РФ разразился секс-скандал в детском лагере
В детском лагере «Ракета» в поселке Горьковское Выборгского района Ленинградской области РФ девятилетний мальчик растлевал сверстников во время отдыха. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
«Достаточно будет сказать, что „досуговые мероприятия“, организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: „развратные действия сексуального характера“, „оральные половые контакты“, „имитация гомосексуального полового акта“. Еще раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9−10 лет»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные инциденты происходили в жилом корпусе лагеря неоднократно и по доброй воле, и в результате игры «камень-ножницы-бумага», и по принуждению.
С инициатором «недетских игр» провели «беседы профилактического характера» и отправили мальчика домой. Кроме того, отмечается, что руководство лагеря сочло необходимым сообщить о «факте половых отклонений» в районную администрацию по месту жительства ребенка.
Агапитова отметила, что факт сексуальных отклонений в поведении детей нельзя пытаться «замять». «Мы обратились в Следственный комитет Ленинградской области, чтобы все произошедшее было зафиксировано должным образом. Это позволит сориентировать органы профилактики в построении своей работы с этими детьми», — заявила она. Также омбудсмен отметила необходимость проверить компетентность педагогического состава лагеря.
Лагерь открыли в прошлом году после 8-летней «заморозки». Были реконструированы и отремонтированы корпуса, бытовые условия привели в соответствие нормам. Сейчас на базе отдыхают 230 детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, положившая начало новому громкому секс-скандалу. Несколько юристов, представляющих интересы десятков жертв изнасилований, обнародовали список из 130 человек, которые в разные годы являлись лидерами нью-йоркской организации бойскаутов и систематически совершали сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
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