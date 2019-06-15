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Выяснились детали задержания «экс-главы ЦИК ДНР»
В СБУ поделились, как им удалось задержать так называемого председателя «ЦИК ДНР» Романа Лягина — одного из организаторов псевдореферендума в Донецке. Выяснилось, что Лягина вывезли из аннексированного Крыма на подконтрольную Украине территорию. Была разработана и проведена многоходовая оперативная комбинация.
Сейчас Лягин решением суда взят под стражу, следствие продолжается. После работы на оккупационную администрацию Донецка задержанному придется отвечать по статье 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»). Расследование ведет СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.
Обвинения в адрес Лягина касаются его деятельности в 2014 году, а именно организации фейкового «референдума» за отсоединение Донецкой области от Украины. После псевдореферендума гражданин до 2019 года скрывался то на оккупированной части Донецкой области, то в аннексированном Крыму.
Напомним, ранее высказывались предположения, что Лягин сам сдался СБУ и воспользовался программой «Тебя ждут дома».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?