В России из-за массовой драки с цыганами жители села перекрыли федеральную автотрассу (видео)

Мир

В пятницу, 14 июня, жители села Чемодановка Пензенской области перекрыли федеральную автотрассу М5 «Урал». Таким образом «бытовой конфликт» местного значения, как его описывали изначально российские СМИ, превратился в конфликт федерального уровня. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в Чемодановке произошла массовая драка между жителями села и представителями цыганской общины. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины.

В побоище пострадали не менее пяти человек, двое были госпитализированы. Один из них — 33-летний мужчина — скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Установлено, что в драке обе стороны использовали ножи и топоры.

Узнав о смерти односельчанина, жители Чемодановки устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. В нем приняли участие не менее тысячи человек. Там и решили перекрывать трассу «Урал». Местные власти вызвали бойцов ОМОНа.

Назревал новый конфликт. Возмущенные люди отказывались расходиться. В районе был введен план «Вулкан». Это означает максимальный уровень бдительности для сотрудников МВД. Все дороги в округе были перекрыты. Полицейские досматривали автомобили. В помощь ОМОНу прибыли подразделения Росгвардии.

По информации Daily Storm, в Чемодановку приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он пообещал, что областное управление МВД разберется в ситуации. «Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет», — заверил губернатор. Ему удалось уговорить жителей села разблокировать трассу. Однако обстановка остается накаленной. Люди ждут от полиции конкретных действий в отношении цыган.

Пока возбуждено уголовное дело по факту массовой драки. Задержаны 174 человека. Большинство из них будут допрошены как свидетели.

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