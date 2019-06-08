15 июня 2019

Ровно 540 лет назад, а именно 15 июня 1479 года, в небольшом итальянском местечке Виа Маджио под Флоренцией родилась девочка, чья загадочная улыбка вот уже сколько веков подряд не даёт покоя ни поклонникам классической живописи, ни авторитетным экспертам, ни просто миллионам мужчин, очарованным её красотой. Согласитесь, не так уж много в истории человечества было женщин, имена которых и портреты известны едва ли не каждому маломальски грамотному человеку. Нетрудно догадаться, что речь идёт о героине знаменитой картины Леонардо да Винчи Лизе дель Джокондо, или Лизе Герардини, или Джоконде, или Моне Лизе — знатной флорентийке, соответствие между чертами которой и легендарным произведением искусства было окончательно установлено в 2005 году.

Семья Лизы, в которой, кстати, было семеро детей, принадлежала к древнему аристократическому роду, со временем утратившим своё влияние. Вот почему её отцу пришлось заниматься фермерством, выращивая пшеницу, производя вино (популярное нынче кьянти) и разводя скот. Едва Лизе исполнилось 15 лет, она была выдана замуж за успешного торговца тканями Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джокондо. В приданое девочке досталось 170 флоринов деньгами и одна из отцовских ферм. Впрочем, историки утверждают, что выходила Лиза замуж по любви. И тогда подобное порой случалось.

Как и многие богатые флорентийцы, Франческо Джокондо был ценителем искусства и нередко оказывал покровительство художникам. Вот почему одна из самых известных версий гласит о том, что портрет Лизы мог быть заказан художнику её мужем, решившим таким образом отметить рождение сына и покупку нового дома.

Об этой картине Леонардо да Винчи так много было написано и рассказано, что повторяться, пожалуй, не стану. Вспомню-ка лучше старый короткий анекдот, как говорится, в тему.

- Знаете, почему миллионы мужчин во всём мире так сильно любят Мону Лизу?

- Почему?

- Потому что она всегда улыбается и всегда молчит…

Всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции нашей ежедневной ''фарфоровой'' рубрики пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…