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Масштабный пожар под Киевом: огонь уничтожил маршрутки (фото)
В ночь на субботу, 15 июня, под Киевом сгорели десять маршруток. Пожар случился на стоянке автобусов в поселке Дымер Вышгородского района.
Пожар бушевал более двух часов. Сигнал спасатели получили в 2.40. Справиться с огнем удалось только ближе к четырем часам утра. Жертв и пострадавших нет, но автобусы уничтожены без возможности восстановления.
Жителям Дымера, проезжавшим мимо стоянки, удалось заснять и сам пожар, и его последствия. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрывов. Причина пожара устанавливается.
Свидетели говорят, что скорее всего на автостоянке поработали поджигатели — в окне одного из автобусов была заметна пробоина, как от попадания бутылки с «коктейлем Молотова».
Дымерчан просят, планируя свои поездки в ближайшие дни, учитывать, что местный перевозчик лишился автопарка. Рейсы будут либо ограничены, либо вообще отменены.
Напомним, несколькими днями ранее под Полтавой на ходу загорелась маршрутка, а в Польше сгорел автобус, везший туристов из Киева в Прагу.
Фото Юлия Пономаренко/Facebook, ГО «Типовий Димер»/Facebook, Кристина Лимайнек/Facebook
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