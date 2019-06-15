Происшествия

От авто почти ничего не осталось: первые детали и фото с места смертельного ДТП в Киеве

В Киеве в районе автовокзала случилось смертельное ДТП. После удара автомобиль развалился на части, а обломки разбросало на десятки метров. По предварительным данным, в аварии погибли четверо находившихся в машине — водитель и пассажиры. Еще нескольких пострадавших увезла «скорая».

Смертельная авария случилась на путепроводе в Голосеевском районе. Что помешало машинам без происшествий преодолеть транспортную развязку, сейчас выясняют патрульные полицейские. Один из автомобилей по неизвестным причинам пересек двойную сплошную линию разметки и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

Видео с места ДТП опубликовано на странице dtp.kiev.ua. Движение на отрезке трассы между метро «Лыбидская» и «Дружбы народов» практически парализовано.



Напомним, 14 июня под Киевом попал в ДТП грузовик с животными, а на Южный мост в столице неожиданно выбежал лось, где и был сбит автотранспортом.

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