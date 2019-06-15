Спорт

А вдруг забудут: Криштиану Роналду похвастался достижениями в сезоне (фото)

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оригинальным образом подвел итоги сезона, опубликовав пост в Instagram.

«Какой незабываемый сезон! Новый опыт, огромный клуб, побитые рекорды и еще три титула!

Хочу поблагодарить фанатов «Ювентуса» за невероятный прием в Италии! Вы важная часть наших побед. Спасибо всем моим болельщикам со всего света, особенно из Португалии. Вы помогли нам достичь новой исторической победы со сборной! Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце.

Я никогда не забуду все невероятные моменты и достижения, которые мне покорились в 2019 году:

— Победный гол в итальянском Суперкубке

— Победа в серии А, звание лучшего игрока, 21 гол

— Победа в Лиге наций и хет-трик

— Первый игрок с 100 победами и 125 голами в Лиге чемпионов

— Первый игрок с 10 титулами турниров под эгидой УЕФА

— Первый игрок, забивший в финальных стадиях всех турниров для сборных — чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги наций и Кубка конфедераций.

— Первый игрок, забивший по голу в 10 подряд финальных стадиях турниров сборных с 2004 по 2019 год.

— Скоро увидимся. Вместе мы будем бороться с новыми и потрясающими вызовами. Я рассчитываю на вас!" — написал Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду с главным трофеем Лиги наций

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной ради мальчика с плакатом.

Фото Getty Images, Inastagram



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