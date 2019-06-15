- 10:59 Во время войны брали цацки из рук убийцы: Бабченко резко обратился к Хаматовой из-за «прозрения» по поводу Путина
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Во время войны брали цацки из рук убийцы: Бабченко резко обратился к Хаматовой из-за «прозрения» по поводу Путина
Российская актриса Чулпан Хаматова неожиданно «прозрела» и теперь говорит, что никогда бы не поддержала Путина, если бы знала о будущей войне на Донбассе. Хаматовой на это заявили, что ее раскаяние запоздало, да и в искренность оправданий верится с трудом.
Журналист Аркадий Бабченко считает, что аргументы Хаматовой звучат неубедительно, поскольку много лет она отмахивалась от голоса правды.
«Одна проблема. Вам говорили, Чулпан Наилевна. Вам говорили, трубили во все трубы, орали во все уши. Вас предупреждали. Но нет. Вы не хотели слышать. А от нас, оравших, отмахивались», — напомнил Бабченко.
Журналист считает, что с началом боевых действий на Донбассе уже можно было отказаться от показной лояльности Путину, но Хаматова на это не пошла. В 2015 году актриса получила от российского президента государственную премию.
«Чулпан Наилевна, а когда война уже шла — что мешало перестать брать цацки из рук убийцы… Вы и сейчас не хотите слышать. Мы и сейчас вам в уши орем. Но вы опять отмахиваетесь. А вас предупреждали», — добавил Бабченко.
Напомним, Хаматова собралась выехать из Москвы в Латвию и приобрела под Ригой земельный участок.
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