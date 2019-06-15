Может поднять руку на женщину? СМИ узнали неприятные факты из биографии избранника Ани Лорак

Шоу-бизнес

После того, как певица Ани Лорак подтвердила слухи о теплых отношениях с Егором Глебом, доброжелатели пытаются предупредить артистку о неоднозначной репутации ее бойфренда. Так, всплыло интервью с бывшей женой Глеба. Она открыто признавалась, что супруг ей изменял и поднимал на нее руку.

Избранник Ани Лорак — 26-летний Егор Глеб — является продюсером Black Star. Три года он был женат на певице Татьяне Решетняк, выступающей под псевдонимом Tayanna. От этого брака у музыканта остался сын — шестилетний Даниэль.

У Татьяны, бывшей жены Егора Глеба, остались совсем не лучшие воспоминания о семейной жизни. «Я такое пережила. Мне изменяли и не один раз, — признавалась певица в интервью Маше Ефросининой. — Не могу простить, хотя мы уже давно не живем вместе. Он еще и поднимал на меня руку… Не знаю, какими практиками очищаться. Теперь у меня проблема знакомиться с мужчинами — внутри обида на них. Мне кажется, что они все такие».

Напомним, Ани Лорак девять лет провела в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу и родила от него дочь Софию. Летом 2018 года отношения пары стали напряженными из-за поведения Мурата, а в конце года брак был расторгнут. С тей пор Ани Лорак успела сменить имидж и намекнуть, что начинает новую жизнь.

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