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На Львовщине солдат застрелил сослуживца (фото)
В одной из воинских частей во Львовской области произошло смертельное происшествие. В результате выстрела был смертельно ранен один из военнослужащих.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
«По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушив правила обращения с оружием, неосторожной нажал на спусковой крючок. Это привело к несанкционированному выстрелу и ранению другого военнослужащего, который в последствии умер в Яворовской центральной районной больнице Львовской области»,— сказано в сообщении.
Следователи Бюро сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение правил обращения с оружием». Военнослужащий взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Волынской области военнослужащий покончил с собой в съемной квартире.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..