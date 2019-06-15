Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров (видео)

Мир

В пятницу, 14 июня, президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News прямо обвинил Иран в подрыве двух танкеров в Оманском заливе. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 13 июня в 25 милях от побережья Ирана атаке подверглись два судна — MT Front Altair и Kokuka Courageous. Первое принадлежит норвежской компании Frontline, второе — японской компании. На обоих танкерах прогремели взрывы. Командам пришлось покинуть суда. Все 44 моряка, в том числе 11 россиян, не пострадали. Их подобрали другие суда и доставили в иранский порт Джаск.

США обвинили в атаке Иран. Первым об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео. Теперь обвинения прозвучали из уст Трампа. «Иран действительно сделал это. Они сделали это, потому что вы видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, и на ней разве что не написано было, что она иранская. Вы видели катер, который успешно пытается снять мину со стенки борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены», — сказал Трамп в эфире Fox News.

В своих обвинениях президент сослался на видеозапись, обнародованную американским военными командованием Centcom. Она была обнародована 13 июня. На видео, запечатлено, как к танкеру Kokuta Courageous подходит катер Корпуса стражей иранской революции (КСИР), и люди с этого катера, как утверждают американцы, удаляют неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса судна.

Люди возятся у стенки танкера и, судя по всему, что-то убирают оттуда. После этого катер отходит от судна. Centcom считает, что в Оманском заливе совершено нападение с применением магнитных мин. В заявлении командования отмечается, что мировое сообщество не заинтересовано в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако США будут защищать свои интересы.

Трамп в интервью не уточнил, какие меры он намерен принять. Американский лидер упомянул лишь, что жесткие санкции против нефтяной промышленности Ирана дали бы желаемый результат.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф решительно отверг причастность своей страны к атаке в Оманском заливе. Он обвинил Вашингтон в том, что тот делает необоснованные выводы при полном отсутствии фактических или косвенных улик. В Twitter Зариф подчеркнул, что США пытаются «саботировать дипломатические усилия», предпринимаемые премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который в день атаки в Оманском заливе встречался в Тегеране с иранским лидером аятоллой Хаменеи. По мнению иранского министра, Вашингтон стремится «замаскировать свой экономический терроризм против Ирана».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование инцидента в Оманском заливе. «Очень важно выяснить правду. Совершенно очевидно, что это можно сделать лишь при наличии независимой комиссии, которая проверит все факты», — заявил он в Нью-Йорке.

Позицию США поддерживает Великобритания. Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что Лондон «почти уверен» в том, что атаку на танкеры совершил Иран.

В четверг, 14 июня, телеканал CNN сообщил, что бойцы КСИР перед взрывами на танкерах пытались сбить американский дрон MQ-9 Reaper. Им это не удалось. Именно этот дрон затем снял видео, которое распространил Centcom.

В западных СМИ с новой силой звучат предупреждения о том, что инциденты с танкерами могут в итоге привести к вооруженному конфликту между США и Ираном. Тегеран пытается надавить на Вашингтон с тем, чтобы добиться отмены американских санкций, которые Дональд Трамп вновь ввел против Ирана, выйдя в одностороннем порядки из так называемой «иранской ядерной сделки» — договоре, который был подписан несколькими государствами, включая США. Согласно этому соглашению, Иран обязался свернуть свою ядерную программу в обмен на возможность снова свободно продавать нефть на мировом рынке. Договор подписал Барак Обама. Трамп заявил, что Тегеран не выполняет условия сделки. На этом основании он повторно ввел санкции. Позицию Вашингтона критикуют Евросоюз, Япония и Россия.

Иран после введения американских санкций угрожает перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив с Персидским заливом. Почти пятая часть всей транспортируемой в мире нефти проходит через Ормузский пролив. Как считают некоторые эксперты, атаки на танкеры призваны показать, что именно Иран контролирует этот важный морской путь и в любой момент может осуществить свою угрозу.

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