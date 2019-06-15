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На шахте в Торецке произошло смертельное ЧП
В городе Торецке Донецкой области пришлось приостановить работу шахты «Центральная» из-за ЧП вечером 14 июня. На угледобывающем предприятии случился обвал и погиб горняк.
Обвалу породы предшествовал выброс угольно-газовой смеси. На участке, где случился инцидент, находились двое шахтеров. Один выбрался самостоятельно, второй горняк 35 лет погиб. Тело нашли ночью 15 июня.
Всего в шахте на момент аварии в 20.5 14 июня находились 110 горняков. Людей подняли на поверхность.
Шахта «Центральная» принадлежит ГП «Торецкуголь». Осенью 2018 года на шахте уже был смертельный инцидент — вследствие обвала породы погиб забойщик. До этого из-за обрушения породы пострадали двое угледобытчиков.
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