Политика

Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, — эксперт

17 июня команда президента планирует внести в Верховную Раду законопроект «О снижении стоимости электрической энергии». По словам президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус манипулирует вопросом тарифов на электроэнергию, пытаясь отсрочить введение рынка. Об этом эксперт написал в Facebook.

«Герус обратился к манипуляциям, сообщив, что также законопроект предусматривает отсрочку введения рынка электроэнергии на один год. Мол хотите дешевую электроэнергию — дайте нам возможность в ручном режиме дальше устанавливать тарифы. Потому что дешевая электроэнергия нужна не только населению, но и заводам Игоря Коломойского», — написал Трохимец.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что по словам Геруса, этот законопроект не согласовывался ни с профильным министерством, ни с Кабмином: «Правильно! Зачем с кем-то согласовывать. Только Герус вправе решать, что правильно на энергетических рынках, а что нет».

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019 года.

5 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 10 376, которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии на год — на 1 июля 2020 года.

14 июня представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что на следующей неделе команда президента внесет в парламент еще один законопроект, который, среди прочего, предусматривает отсрочку запуска рынка электроэнергии на 1 год.

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