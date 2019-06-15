MARUV попала в новый скандал из-за Крыма

Шоу-бизнес

Эпатажная певица MARUV, которая недавно порадовала поклонников чувственной фотосессией, попала в скандал перед первым сольным концертом в Киеве (прошел в пятницу, 14 июня). Сначала она шокировала собравшихся проукраинских журналистов отказом отвечать на прямой вопрос о принадлежности Крыма, а затем проигнорировала остальные вопросы.

Скандал спровоцировал журналист телеканала «1+1». После того, как MARUV попросила задать ей другой вопрос, он проигнорировал просьбу и повторил «крымский» вопрос снова. После этого певица развернулась, и махнув рукой, сказала прессе: «Все, пока!».

Журналисты так и не смогли прийти к единому мнению, было ли поведение дивы адекватным. Одни представители прессы напоминали, что MARUV не раз уже отвечала, что Крым — это Украина. При этом их коллеги заявили, что у артиста должна быть четкая позиция по этому поводу и он должен уметь отвечать на все вопросы СМИ.

Справедливости ради стоит отметить, что MARUV совсем недавно выступала в Москве, на сцене российской премии Муз ТВ-2019. Именно поэтому ее концерт в Киеве 14 июня проходил в условиях повышенной готовности правоохранителей — например, две полицейские машины дежурили возле концертной площадки.

Напомним, ранее известный журналист и блогер Алексей Арестович объяснил читателям «ФАКТОВ», почему нельзя допускать артистов, гастролирующих в России, к тому, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в Европе.



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