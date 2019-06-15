- 16:29 Гнались за пьяным водителем: киевские копы попали в серьезное ДТП
- 16:20 Скончался легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
- 16:20 Украина – Южная Корея: где смотреть онлайн финал ЧМ-2019 в Польше
- 15:57 MARUV попала в новый скандал из-за Крыма
- 15:30 Подняли флаг Украины прямо под носом у оккупантов: опубликовано видео дерзкой "диверсии" ВСУ на Донбассе
- 15:11 Сквозняк лучше ледяных напитков: Супрун рассказала, как выжить в жару
- 14:50 Герус обещает дешевую электроэнергию ферросплавщикам и ручное регулирование тарифов в их пользу, — эксперт
- 14:37 Подозреваемый в госизмене Ефремов пойдет на выборы в Раду
- 14:02 Бари Алибасов не ориентируется во времени после комы
- 13:39 Жара до +35 и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
- 13:25 Зеленский начал назначать исполняющих обязанности глав ОГА
- 13:06 Под Одессой пропала 11-летняя девочка: в поисках задействовали авиацию
MARUV попала в новый скандал из-за Крыма
Эпатажная певица MARUV, которая недавно порадовала поклонников чувственной фотосессией, попала в скандал перед первым сольным концертом в Киеве (прошел в пятницу, 14 июня). Сначала она шокировала собравшихся проукраинских журналистов отказом отвечать на прямой вопрос о принадлежности Крыма, а затем проигнорировала остальные вопросы.
Скандал спровоцировал журналист телеканала «1+1». После того, как MARUV попросила задать ей другой вопрос, он проигнорировал просьбу и повторил «крымский» вопрос снова. После этого певица развернулась, и махнув рукой, сказала прессе: «Все, пока!».
Журналисты так и не смогли прийти к единому мнению, было ли поведение дивы адекватным. Одни представители прессы напоминали, что MARUV не раз уже отвечала, что Крым — это Украина. При этом их коллеги заявили, что у артиста должна быть четкая позиция по этому поводу и он должен уметь отвечать на все вопросы СМИ.
Справедливости ради стоит отметить, что MARUV совсем недавно выступала в Москве, на сцене российской премии Муз ТВ-2019. Именно поэтому ее концерт в Киеве 14 июня проходил в условиях повышенной готовности правоохранителей — например, две полицейские машины дежурили возле концертной площадки.
Напомним, ранее известный журналист и блогер Алексей Арестович объяснил читателям «ФАКТОВ», почему нельзя допускать артистов, гастролирующих в России, к тому, чтобы представлять Украину на песенном конкурсе в Европе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...