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Без детей и мобильных телефонов: знаменитый капитан «Реала» гуляет роскошную свадьбу на ферме (фото, видео)
В субботу, 15 июня, чемпион мира и Европы, знаменитый капитан «Реала» 33-летний Серхио Рамос женился на матери троих своих детей — модели, актрисе и телеведущей Пилар Рубио, которая старше футболиста на восемь лет.
После венчания в королевской часовне кафедрального собора Севильи, который по такому случаю закрыли для туристов, молодые отправились на вечеринку на ферму футболиста La Alegría SR4 в 24 километрах от города, где содержатся 70 беговых лошадей чистокровных пород.
Серхио Рамос прибыл на венчание в сопровождении матери
Невеста прибыла в кафедральный собор Севильи под руку с отцом
Серхио Рамос и Пилар Рубио воспитывают трех совместных детей
При этом для гостей предусмотрен строгий дресс-код. Мужчины — во фраках, а женщины — в длинных платьях до пола. Кроме того, приглашенных попросили избежать в одежде белый, оранжевый, красный, розовый и зеленый цвета. На вечеринке также не предусмотрено присутствие детей, а мобильные телефоны гости оставляют в специальной комнате.
Среди 400 гостей, которым на руку нанесли специальные временные татуировки (чтобы избежать непрошеных гостей), игроки «Реала», «Барселоны» и сборной Испании. По информации AS, поздравить молодоженов приехали главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес. Из футболистов мадридского гранда на свадьбе гуляют Лукас Васкес, Лука Модрич и Кейлор Навас. «Барселону» на торжестве представляют Жерар Пике с женой Шакирой, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Присутствуют на торжестве экс-тренер «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске, нынешний наставник «красной фурии» Луис Энрике, а также бывшие футболисты «Реала» Роберто Карлос, Рауль Гонсалес, Фернандо Йерро, Роналдо и Дэвид Бекхэм.
Дэвид Бекхэм и его Виктория
Президент «Реала» Флорентино Перес
Лучший футболист мира прошлого года Лука Модрич и его супруга Ваня
Отец девяти детей Роберто Карлос с новой спутницей
Поздравить «врага» из «Реала» прибыл защитник «Барселоны» Жорди Альба с женой
Из-за перенесенного недавно инфаркта и серьезной болезни жены на свадьбу не смог приехать знаменитый экс-одноклубник жениха Икер Касильяс. Нет и Криштиану Роналду, который в эти дни отдыхает с семьей на морях. Поговаривают, после ухода португальца из «Реала» его отношения с Серхио Рамосом испортились.
Развлекают гостей вечера знаменитая австралийская рок-группа AC/DC и испанская исполнительница фламенко Нина Пастори. По самым скромным подсчетам СМИ, веселье обойдется футболисту в миллион евро.
Отметим, что Рамос и Рубио вместе уже восемь лет и воспитывают трех совместных сыновей — 5-летнего Рубио, 3-летнего Марко и годовалого Алехандро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети всплыли кадры с обнажившейся на камеру женой капитана «Реала».
Фото marca.com, as.com, Instagram
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