В Николаеве аниматоры облили руки ребенку жидким азотом: детали ЧП (фото)

Происшествия

В Николаеве пятилетний ребенок получил ожоги после того, как на праздновании дня рождения аниматоры вылили ему на руки жидкий азот. Напомним, ранее на Киевщине девочка получила термический ожог, катаясь на аттракционе.

Как рассказал дядя пострадавшего мальчика Сергея Иващенко, в программе праздника были предусмотрены веселые опыты, демонстрирующие различные «чудеса», связанные с использованием химических веществ.

«Они вылили ребенку на руки жидкий азот. Он должен был испариться, но у моего племянника он не испарился. В результате — глубокие ожоги рук, а праздник для нас закончился поездкой в больницу и в полицию», — рассказал мужчина в интервью местному ресурсу.

Он уточнил, что аниматоров на праздник прислало агентство «Розовый слон». Там уже отреагировали на инцидент, заявив, что перед началом «опытов» провели для детей инструктаж по технике безопасности.

В настоящее время расследование инцидента осуществляет полиция.

Напомним, в Одессе женщину с ребенком зажало в надувном батуте, который внезапно начал сдуваться, а в России батут с прыгающими на нем детьми взлетел в воздух и лопнул. В результате ЧП пострадали пять детей, у одного из них была сломана челюсть.



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