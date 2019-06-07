На помощь никто не пришел: на аттракционе под Киевом серьезно пострадал ребенок (фото)

Происшествия

В Вышгороде (Киевская область), катаясь на аттракционе, маленькая девочка получила термический ожог ступней ног, но на месте ей помочь не смогли — медработника на территории парка развлечений не было. Ранее в Одессе женщину с ребенком зажало в надувном батуте, который внезапно начал сдуваться.

Об этом ЧП сообщила мама девочки Наталья (Natalia Zvyerkova) на своей страничке в социальных сетях. Она рассказала, что ребенок получил травмы, катаясь на надувных кругах на водяной горке:«После спуска подниматься приходится босиком на подъемнике, который покрыт плотной чёрной резиной. Эта резина нагрелась до такой степени, что ожоги были нам обеспечены. Никто нас не предупредил, никто не остановил — поезжайте, все нормально».

По ее словам, медработника на территории развлекательного комплекса не было, и администратор вызывал пострадавшему ребенку скорую помощь. «От нас все прячутся, персонал друг из-за друга выглядывает. Я в ярости требую объяснить хоть что-то, найти аптечку, одновременно пытаюсь вызвать полицию, громко требую хоть кого-то из руководства… И тут проявляется персонаж (который все это время спокойно наблюдает со стороны), называет себя «хозяином и директором» при этом не называя имени, и интересуется: «А зачем вам полиция? Чего вы, собственно, хотите?» — пишет мама пострадавшей девочки.

По ее словам, медики приехали минут через 25, полиция — чуть позже. «Все сделали достаточно быстро — медики оказали помощь, полиция приняла заявление и пояснения… Далее районная больница, травмпункт, напуганный и плачущий ребёнок», — сообщает Наталья и советует родителям быть внимательными, если они соберутся везти детей на аттракцион.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице республики Бурятия Улан-Удэ (Россия) произошел несчастный случай — батут с прыгающими на нем детьми взлетел в воздух и лопнул. В результате ЧП пострадали пять детей, у одного из них была сломана челюсть.

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