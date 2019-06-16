- 08:15 Если давление «скачет», значит, нарушилась система регуляции в мозге: как ее восстановить
- 07:55 В Киеве ночью прогремел сильный взрыв: в жилых домах вылетели окна
- 07:25 Венчание в Иерусалиме и медовый месяц на Мальдивах: Дмитрий Комаров раскрыл детали свадьбы с Александрой Кучеренко
- 07:02 Поздравления с Троицей: яркие картинки и стихи
- 06:59 Поздравления с Днем медика: красивые картинки, стихи и открытки
- 06:58 Троица-2019: традиции и запреты праздника
- 06:57 Как спастись от жары: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30
- 06:56 До +35 и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
- 06:35 «Скорая помощь? Пришлите бригаду, пускай разгонят алкашей!»: диспетчеры «103» создали забавное видео ко Дню медика
- 15.06 23:06 В Одессе задержали банду, обеспечивавшую криминалитет оружием
- 15.06 22:41 В Николаеве аниматоры облили руки ребенку жидким азотом: детали ЧП
- 15.06 22:30 Голкипер Алиссон в один день стал отцом и победил со сборной Бразилии
В Киеве ночью прогремел сильный взрыв: в жилых домах вылетели окна (фото, видео)
В Киеве в ночь на 16 июня горели гаражи, которые были расположены во дворе среди многоэтажных домов на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской в центре города. По свидетельству очевидцев, пожару предшествовали сильные взрывы, в результате которых кирпичи разлетались на несколько метров, повредив припаркованные у домов автомобили. Напомним, два месяца назад от взрыва гранаты под Киевом погиб водитель.
Взрывная волна повредила окна и двери в домах, сообщает ТСН.
Прибывшие на место инцидента спасатели констатировали, что взрыв могла спровоцировать утечка газа из поврежденной газовой трубы, однако по другим данным, в гараже могли храниться автокофейни и газовые балоны.
По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.
Напомним, в апреле в Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе на Подоле, в результате которого полностью сгорел одноэтажный дом и три расположенных рядом строения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...