В Киеве ночью прогремел сильный взрыв: в жилых домах вылетели окна (фото, видео)

Происшествия

В Киеве в ночь на 16 июня горели гаражи, которые были расположены во дворе среди многоэтажных домов на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской в центре города. По свидетельству очевидцев, пожару предшествовали сильные взрывы, в результате которых кирпичи разлетались на несколько метров, повредив припаркованные у домов автомобили. Напомним, два месяца назад от взрыва гранаты под Киевом погиб водитель.

Взрывная волна повредила окна и двери в домах, сообщает ТСН.

Прибывшие на место инцидента спасатели констатировали, что взрыв могла спровоцировать утечка газа из поврежденной газовой трубы, однако по другим данным, в гараже могли храниться автокофейни и газовые балоны.

По предварительным данным, пострадавших среди местных жителей нет.

Напомним, в апреле в Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе на Подоле, в результате которого полностью сгорел одноэтажный дом и три расположенных рядом строения.

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