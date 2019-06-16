Месси и компания проиграли на Кубке Америки колумбийцам (видео)

Спорт

Ведомая Лионелем Месси сборная Аргентины, провалившая в прошлом году ЧМ-2018 (вылет уже в 1/8 финала от Франции — 3:4), неудачно стартовала и на Кубке Америки в Бразилии.

В стартовой встрече в группе B, в которой также выступают команды Парагвая и Катара (приглашен на турнир вместе с Японией), Месси и компания проиграли соперникам из Колумбии — 0:2 (Мартинес, 71, Салата, 86).

Для Аргентины это поражение в основное время стало первым на Кубке Америки с 2007 года, когда команда была разгромлена Бразилией в финале (0:3).

Более того, как сообщает La Nacion, аргентинцы в последний раз стартовали на турнире с поражения 40 лет назад, когда в 1979-м уступили Боливии (1:2).

«Из этого матча можно вынести положительные моменты. Мы готовы принять вызов, который стоит перед нами. Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед и продолжать. Впереди еще большая часть турнира.

Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов. А когда мы сделали шаг вперед во втором тайме, они забили. Они забили нам тогда, когда мы показывали свою лучшую игру, и это стоило нам поражения. Мы запомним это как урок перед следующими играми.

Все по-прежнему зависит от нас. Непросто начинать турнир с поражения, но если мы победим Парагвай, то вернемся в комфортное положение", — цитирует Лионеля Месси Goal.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игроки сборной Аргентины выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Месси.

Фото Getty Images



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