Мир

За 10 лет все изменилось: журналист рассказал, как Грузия вырвалась из объятий "русского мира"

Известный украинский журналист Роман Бочкала поделился впечатлениями от поездки в Батуми, где его поразило массовое незнание русского языка молодежью. При этом английский язык понимают все.

Журналист напомнил, что еще 10 лет в Батуми был настоящий «совок», однако власти организовали бесплатные курсы английского языка и создали все условия для прихода иностранных инвесторов.

«Сегодня это самый динамично развивающийся город Черного моря. Геть від Москви в действии», — констатировал журналист.

В комментариях к его записи украинцы отметили, что в современном Тбилиси та же тенденция — те, кто моложе 30 лет, понимают русский язык, но не хотят на нем разговаривать.

«Говорят, что давай лучше по-английски, я плохо знаю и не люблю русский», — отмечает Людмила Панченко.

«Грузинский народ сделал свой выбор и не важно кто и что о них говорят и думают. Они не изменили свои принципы… Они достойны уважения!!!», — написал Роман Черненко.

Он также напомнил, что в 80-х в Прибалтике точно так же «не понимали» по-русски, но стоило собеседнику перейти на украинский — «сразу расцветали».

Напомним, в мае грузинская молодежь сорвала проведение в Тбилиси пророссийского «Марша бессмертного полка».

А в начале года стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить пострадавшим от войны РФ против Грузии 10 млн евро.

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