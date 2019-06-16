Фьюри – Шварц: видео нокаута

Спорт

В Лас-Вегасе на ринге MGM Grand Garden Arena прошел бой между линейным чемпионом мира в супертяжелом весе непобедимым британцем Тайсоном Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) и немцем Томом Шварцом (24 победы, 16 из них — нокаутом, 1 поражение).

Поединок получился непродолжительным — «Цыганскому королю», как называют британского боксера, понадобилось всего два раунда, чтобы нокаутировать ранее не проигрывавшего соперника.

Сразу же после завершения поединка Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру, призывая американца провести бой-реванш и определить победителя.

К слову, оба боксера получат неплохие гонорары, как для боя, на кону которого не стояло ни одного чемпионского титула. Как сообщает ESPN, общий заработок британца составит 12,5 миллионов долларов, в то время как немец станет богаче более чем на один миллион в американской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдеру предлагали 100 миллионов за два боя с Джошуа и отказ от реванша с Фьюри.

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