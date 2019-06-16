- 10:38 Фьюри – Шварц: видео нокаута
- 10:31 Троица-2019: традиции и запреты праздника
- 10:29 Крыму вода не нужна? В сети возмутились словами местного "спикера" Константинова
- 10:22 Майдана в России не будет, на то есть сразу несколько причин
- 10:08 Так осуществляются мечты: Тина Кароль подарила онкобольному Роме заветный супермобиль
- 10:00 Локтем в челюсть: бой Всемирной боксерской суперсерии завершился скандалом
- 09:58 Непобедимый украинский чемпион мира эффектно нокаутировал соперника
- 09:31 За 10 лет все изменилось: журналист рассказал, как Грузия вырвалась из объятий "русского мира"
- 09:22 Месси и компания проиграли на Кубке Америки колумбийцам
- 08:58 37-летняя Вера Брежнева поразила откровенной фотосессией
- 08:49 Поздравления с Троицей: лучшие картинки, открытки и стихи
- 08:37 Джулия Робертс рассказала, каким мрачным был изначально финал "Красотки"
Фьюри – Шварц: видео нокаута
В Лас-Вегасе на ринге MGM Grand Garden Arena прошел бой между линейным чемпионом мира в супертяжелом весе непобедимым британцем Тайсоном Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) и немцем Томом Шварцом (24 победы, 16 из них — нокаутом, 1 поражение).
Поединок получился непродолжительным — «Цыганскому королю», как называют британского боксера, понадобилось всего два раунда, чтобы нокаутировать ранее не проигрывавшего соперника.
Сразу же после завершения поединка Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру, призывая американца провести бой-реванш и определить победителя.
К слову, оба боксера получат неплохие гонорары, как для боя, на кону которого не стояло ни одного чемпионского титула. Как сообщает ESPN, общий заработок британца составит 12,5 миллионов долларов, в то время как немец станет богаче более чем на один миллион в американской валюте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдеру предлагали 100 миллионов за два боя с Джошуа и отказ от реванша с Фьюри.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!