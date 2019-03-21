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Уайлдер рассказал, почему отказался от 100-миллионного контракта
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 поражение) объяснил свое решение отклонить предложение стримингового сервиса DAZN, согласно которому он мог получить 100 миллионов долларов за три боя и 120 миллионов — за четыре.
«У меня были длительные отношения с Showtime (американский кабельный спутниковый премиум-канал. — Авт.), и я считаю этих ребят своей семьей. Мы прошли с ними достаточно долгий путь. Они продемонстрировали мой талант, а я помог сделать их сеть более популярной. Касательно защиты против Доминика Бризила, то я не чувствовал, что это действительно бой для pay-per-view (один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определенного события, проходящего в прямом эфире. — Авт.). Я считаю, что на платной основе должны транслироваться особенные поединки, ради просмотра которых ты готов отдать деньги на аренду квартиры. Мне кажется, здесь не тот случай. Я — народный чемпион и хочу, чтобы мои бои видели все люди», — рассказал боксер в интервью порталу Fight News.
Напомню, что свой следующий бой Уайлдер проведет 18 мая в Нью-Йорке со своим соотечественником Домиником Бризилом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), после чего надеется на еще одну встречу в ринге с британцем Тайсоном Фьюри.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер рассказал, когда будет драться с Джошуа.
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