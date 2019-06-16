Спорт

Сборная Украины стала главной сенсацией чемпионата мира по футболу среди 20-летних, финишировавшего в Польше. Одолев в группе США (2:1), Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1), подопечные Александра Петракова в 1/8 финала разобрались с Панамой (4:1), в четвертьфинале — с Колумбией (1:0), в полуфинале — с Италией (1:0), а в решающем матче — с Южной Кореей (3:1) и впервые в истории стали чемпионами мира. «Проклятие 1/8 финала» снято (дальше этой стадии «желто-синие» не проходили в 2001-м, 2005-м и 2015-м)! Браво, парни!

Кстати, футболисты сборной Украины продолжили удивлять футбольный мир и после триумфа в финале. Когда наставник нашей команды Александр Петраков отвечал на вопросы представителей СМИ, его подопечные ворвались в зал для пресс-конференций и залили всех водой.

«На пресс-конференции были чистые эмоции. Кто-то из ребят предложил, все поддержали. Думаю, здесь нет ничего сверхъестественного, что все побежали на пресс-конференцию. Весь мир видел, все журналисты, которые собрались, засняли это и показали всем, что такое Украина, какие люди здесь живут. Считаю, это очень большое достижение для нашей страны», — объяснил поступок ребят защитник «Шахтера» Ефим Конопля, отдавший на турнире четыре голевые передачи (столько же ассистов оформили норвежец Йенс Хеуге и южнокореец Ли Кан Ин).

Благо, наставник «желто-синих» успел поделиться своими впечатлениями от пережитого еще до «нашествия» Конопли и компании.

Отрадно, что, кроме золотых медалей, полученных из рук президента ФИФА Джанни Инфантино и звезды польского футбола Збигнева Бонека, футболисты сборной Украины добыли и индивидуальные призы.

Лучшим голкипером турнира признан наш Андрей Лунин, который во время ЧМ-2019 успел съездить в расположение национальной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0) и вернуться обратно в Польшу. Кстати, после триумфа на ЧМ-2019 трансферная стоимость обладателя «Золотой перчатки», контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», возросла до 7,5 млн евро.

Обладатель "Золотой перчатки" ЧМ-2019 Андрей Лунин

«Серебряный мяч» мирового первенства как второму лучшему игроку турнира достался воспитаннику закарпатского футбола, полузащитнику киевского «Динамо» Сергею Булеце, забившему на мировом первенстве три мяча и отдавшему две голевые передачи. «Золотой мяч» самого ценного футболиста ЧМ-2019 организаторы вручили корейцу Ли Кан Ину, с 10 лет представляющему испанскую «Валенсию» (дебютировав в 17 лет Ла Лиге, полузащитник стал самым молодым иностранцем в чемпионате Испании).

Динамовец Сергей Булеца забил на турнире в Польше три гола и отдал две результативные передачи

Кстати, «Серебряная бутса» мирового первенства тоже досталась украинцу — родившемуся в Житомире форварду «Шахтера» Даниилу Сикану, забившему четыре мяча. Нашему соотечественнику, как и другим участникам мирового первенства, еще задолго до финала было практически невозможно конкурировать с форвардом австрийского «Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлингом Халандом, который в матче группового турнира против Гондураса поразил ворота соперника девять (!) раз и завоевал в итоге «Золотую бутсу» ЧМ-2019.

Форвард Даниил Сикан четырежды поразил ворота соперников

Триумф нашей сборной, конечно же, не остался без внимания власть имущих и коллег по спортивному ремеслу. Команду Петракова поздравили с «золотом» действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.

«Волшебно. Поздравляю новых чемпионов мира. Мы все гордимся вами», — написала в Twitter знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко.

«Поздравляю наших ребят, сборную Украины U-20, которые победили в финале Южную Корею U-20. Вы — большие молодцы и настоящие бойцы. Приумножаем победы Украины», — оставил пост в соцсети мэр Киева, прославленный боксер Виталий Кличко.

«Поздравляю, амиго», — написал голкипер «Реала» Тибо Куртуа в комментариях к посту в Instagram Андрея Лунина.

«Твой папа — герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат», — написал полузащитник сборной Украины U-20 Алексей Хахлев, обращаясь к партнеру по команде Кириллу Дрышлюку, чей отец, майор авиации Павел Дрышлюк, погиб от рук боевиков на Донбассе в июне 2014-го.

Майор авиации Павел Дрышлюк, погибший в 2014 году от рук боевиков, и его сын Кирилл, ставший в 2019-м чемпионом мира

Не остался в стороне от поздравлений в адрес наших ребят и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, эмоционально отреагировавший на успех «желто-синих» в финале.

Конечно же, нужно назвать всех наших героев, которые под началом Александра Петракова, Андрея Анненкова и Вячеслава Кернозенко сотворили в Польше футбольное чудо: вратари — Андрей Лунин («Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»); защитники — Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Денис Попов («Динамо»), Олег Веремиенко («Калуш»), Игорь Снурницын («Олимпик»), Александр Сафронов («Днепр-1»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия); полузащитники — Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Алексей Кащук, Максим Чех (оба — «Шахтер»), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Николай Мусолитин («Черноморец»); нападающие — Владислав Супряга («Динамо»), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков

Наши ребята составили компанию знаменитым футболистам, блиставшим на чемпионатах мира среди 20-летних за 42 года существования турнира, — аргентинцам Марадоне и Месси, бразильцам Ромарио и Роналдиньо, португальцам Луишу Фигу и Рую Коште, испанцам Гойкоэчеа, Касильясу и Хави, голландцам ван Бастену и Роббену, французам Анри, Трезеге и Погба, итальянцу Барези, парагвайцу Чилаверту и, конечно же, украинцам — Бессонову, Заварову, Чанову, Литовченку, Балю, Протасову, Белику, Милевскому. Не самая плохая компания — согласитесь. Тем нашим парням осталось всего-ничего — насладиться успехом, запрятать золотую медаль в мамин шкафчик и как можно скорее подтвердить свою состоятельность во взрослом футболе…

А пока все желающие могут встретить чемпионов мира. Рейс с футболистами сборной Украины на борту приземлится в аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 16 июня, в 18:35.

Ранее «ФАКТЫ» провели онлайн трансляцию финала чемпионата мира Украина — Южная Корея.

Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com



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