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«Золотая перчатка» и «Серебряный мяч»: украинцы шокировали журналистов после триумфа на ЧМ-2019 (фото, видео)
Сборная Украины стала главной сенсацией чемпионата мира по футболу среди 20-летних, финишировавшего в Польше. Одолев в группе США (2:1), Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1), подопечные Александра Петракова в 1/8 финала разобрались с Панамой (4:1), в четвертьфинале — с Колумбией (1:0), в полуфинале — с Италией (1:0), а в решающем матче — с Южной Кореей (3:1) и впервые в истории стали чемпионами мира. «Проклятие 1/8 финала» снято (дальше этой стадии «желто-синие» не проходили в 2001-м, 2005-м и 2015-м)! Браво, парни!
Кстати, футболисты сборной Украины продолжили удивлять футбольный мир и после триумфа в финале. Когда наставник нашей команды Александр Петраков отвечал на вопросы представителей СМИ, его подопечные ворвались в зал для пресс-конференций и залили всех водой.
«На пресс-конференции были чистые эмоции. Кто-то из ребят предложил, все поддержали. Думаю, здесь нет ничего сверхъестественного, что все побежали на пресс-конференцию. Весь мир видел, все журналисты, которые собрались, засняли это и показали всем, что такое Украина, какие люди здесь живут. Считаю, это очень большое достижение для нашей страны», — объяснил поступок ребят защитник «Шахтера» Ефим Конопля, отдавший на турнире четыре голевые передачи (столько же ассистов оформили норвежец Йенс Хеуге и южнокореец Ли Кан Ин).
Благо, наставник «желто-синих» успел поделиться своими впечатлениями от пережитого еще до «нашествия» Конопли и компании.
Отрадно, что, кроме золотых медалей, полученных из рук президента ФИФА Джанни Инфантино и звезды польского футбола Збигнева Бонека, футболисты сборной Украины добыли и индивидуальные призы.
Лучшим голкипером турнира признан наш Андрей Лунин, который во время ЧМ-2019 успел съездить в расположение национальной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0) и вернуться обратно в Польшу. Кстати, после триумфа на ЧМ-2019 трансферная стоимость обладателя «Золотой перчатки», контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», возросла до 7,5 млн евро.
«Серебряный мяч» мирового первенства как второму лучшему игроку турнира достался воспитаннику закарпатского футбола, полузащитнику киевского «Динамо» Сергею Булеце, забившему на мировом первенстве три мяча и отдавшему две голевые передачи. «Золотой мяч» самого ценного футболиста ЧМ-2019 организаторы вручили корейцу Ли Кан Ину, с 10 лет представляющему испанскую «Валенсию» (дебютировав в 17 лет Ла Лиге, полузащитник стал самым молодым иностранцем в чемпионате Испании).
Кстати, «Серебряная бутса» мирового первенства тоже досталась украинцу — родившемуся в Житомире форварду «Шахтера» Даниилу Сикану, забившему четыре мяча. Нашему соотечественнику, как и другим участникам мирового первенства, еще задолго до финала было практически невозможно конкурировать с форвардом австрийского «Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлингом Халандом, который в матче группового турнира против Гондураса поразил ворота соперника девять (!) раз и завоевал в итоге «Золотую бутсу» ЧМ-2019.
Триумф нашей сборной, конечно же, не остался без внимания власть имущих и коллег по спортивному ремеслу. Команду Петракова поздравили с «золотом» действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.
«Волшебно. Поздравляю новых чемпионов мира. Мы все гордимся вами», — написала в Twitter знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко.
«Поздравляю наших ребят, сборную Украины U-20, которые победили в финале Южную Корею U-20. Вы — большие молодцы и настоящие бойцы. Приумножаем победы Украины», — оставил пост в соцсети мэр Киева, прославленный боксер Виталий Кличко.
«Поздравляю, амиго», — написал голкипер «Реала» Тибо Куртуа в комментариях к посту в Instagram Андрея Лунина.
«Твой папа — герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат», — написал полузащитник сборной Украины U-20 Алексей Хахлев, обращаясь к партнеру по команде Кириллу Дрышлюку, чей отец, майор авиации Павел Дрышлюк, погиб от рук боевиков на Донбассе в июне 2014-го.
Не остался в стороне от поздравлений в адрес наших ребят и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, эмоционально отреагировавший на успех «желто-синих» в финале.
15 июня 2019 г.
Конечно же, нужно назвать всех наших героев, которые под началом Александра Петракова, Андрея Анненкова и Вячеслава Кернозенко сотворили в Польше футбольное чудо: вратари — Андрей Лунин («Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»); защитники — Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Денис Попов («Динамо»), Олег Веремиенко («Калуш»), Игорь Снурницын («Олимпик»), Александр Сафронов («Днепр-1»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия); полузащитники — Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Алексей Кащук, Максим Чех (оба — «Шахтер»), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Николай Мусолитин («Черноморец»); нападающие — Владислав Супряга («Динамо»), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).
Наши ребята составили компанию знаменитым футболистам, блиставшим на чемпионатах мира среди 20-летних за 42 года существования турнира, — аргентинцам Марадоне и Месси, бразильцам Ромарио и Роналдиньо, португальцам Луишу Фигу и Рую Коште, испанцам Гойкоэчеа, Касильясу и Хави, голландцам ван Бастену и Роббену, французам Анри, Трезеге и Погба, итальянцу Барези, парагвайцу Чилаверту и, конечно же, украинцам — Бессонову, Заварову, Чанову, Литовченку, Балю, Протасову, Белику, Милевскому. Не самая плохая компания — согласитесь. Тем нашим парням осталось всего-ничего — насладиться успехом, запрятать золотую медаль в мамин шкафчик и как можно скорее подтвердить свою состоятельность во взрослом футболе…
А пока все желающие могут встретить чемпионов мира. Рейс с футболистами сборной Украины на борту приземлится в аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 16 июня, в 18:35.
Ранее «ФАКТЫ» провели онлайн трансляцию финала чемпионата мира Украина — Южная Корея.
Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com
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