Происшествия

Во Львовской области из-за укуса змеи женщина попала в реанимацию

В субботу, 15 июня, на Львовщине поступила в реанимацию 56-летняя женщина, которую укусила змея. Напомним, на появление змей в людных местах начали жаловаться жители Одессы.

Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести, сообщили в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время женщина, являющая жительницей села Рыкив Сколовского района, находится в отделении районной больницы.

В связи с инцидентом в Главном управлении ГСЧС во Львовской области призвали жителей области быть осторожными, отравляясь в лес или на природу.

Если же случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой — не стоит делать резких движений. У змей плохое зрение и слух, но своим телом они улавливают колебания земли на расстоянии 10−15 метров.

«Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес, лучше обувать выскую, плотную обувь, которую змея не прокусит», — советуют спасатели.

Напомним, в августе 2018 года на Львовщине от укуса змеи скончался четырехлетний ребенок.

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