Мир

«Надежды не оправдались»: Штайнмайер призвал к свертыванию отношений Запада с РФ

Конфликт на востоке Украины и оккупация украинского полуострова Крым оказывают большое влияние на отношения Европы и России. Об этом заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Финляндии 16 июня, пишет DW.

Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он. По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают «глубокое разочарование».

Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также оккупация украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии. С Россией невозможно вести дела «в привычном режиме», подчеркнул он.

По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается. Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность, заявил глава германского государства.

«Наши собственные способности по изменению России ограничены», — отметил президент Германии. По его словам, Европе следует «в большей степени осознавать» это «в интересах более функционального партнерства».

В летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Москву от вмешательства в немецкие выборы.

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