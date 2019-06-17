Мир

В Венесуэле автобус рухнул в овраг: погибли 16 человек

Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. В автокатастрофе погибли по меньшей мере 16 человек, еще около 30 получили травмы, сообщила в воскресенье радиостанция Union Radio.

Правоохранители начали расследование обстоятельств случившегося.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы. Сведения об их состоянии не обнародованы.

Власть изучает список из 30 пострадавших, которые были доставлены в местные больницы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в китайском городе Чунцин из-за драки пассажирки с водителем в реку Янцзы упал автобус, из-за чего погибли по меньшей мере 13 человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

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