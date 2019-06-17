Странно себя ведет: Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Она сделала это в ходе прямого эфира в Instagram, пишет eg.ru.

Лобода отметила, что все люди разные и иногда ведут себя странно, как и Лазарев. Она попросила певца самостоятельно рассказать о случившемся.

«Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут», — ответила певица на вопрос одного из пользователей.

Как известно, конфликт между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»: 36-летния исполнитель нецензурно выругался на коллегу. Поводом для недовольства артиста якобы стало то, что победительнице в номинации «Певица года» дали исполнить целых шесть композиций на мероприятии, а вот сам Лазарев из-за технических проблем продемонстрировать свой номер не смог.

Сергей якобы вышел из себя и начал кричать на Лободу, не выбирая выражений. Позже Лазарев в соцсетях отрицал любые обвинения в свой адрес, но многие его подписчики заметили, что Светлана отписалась от коллеги в Instagram.

Теперь Лобода вернулась к конфликту, правда, вдаваться в подробности ссоры не стала, пояснив лишь, что часто люди ведут себя странно.

К слову, в большинстве своем фолловеры считают, что между артистами действительно возникло недопонимание, однако есть и другая версия случившегося. Некоторые уверены, что конфликт между Лазаревым и Лободой создан искусственно — исключительно ради привлечения внимания к творчеству обоих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился. Певец на фото стоит в костюме жениха рядом с невестой под аркой из цветов. По слухам, эффектная брюнетка, стоящая рядом с певцом, является израильской моделью.

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