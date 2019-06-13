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«Натурал»: в Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился. Певец на фото стоит в костюме жениха рядом с невестой под аркой из цветов. По слухам, эффектная брюнетка, стоящая рядом с певцом, является израильской моделью. Её имя журналистам разузнать пока не удалось, пишет «Стархит».
Исходя из множества слухов вокруг ориентации Сергея, часть фанатов сразу отреагировала словами: «Натурал!».
Они допустили, что певец действительно решил остепениться.
В пользу этой версии говорят слухи о рождении второго ребенка Сергея — ранее СМИ сообщили о том, что Лазарев стал отцом во второй раз. Говорили, что факт рождения дочки подтвердил Филипп Киркоров, но король эстрады отрицает, что когда-либо делился с кем-то такой новостью.
Сам Сергей отрицал, что у него родилась дочка. Но, учитывая тот факт, что в своё время он больше двух лет скрывал рождение сына, слухи о появлении девочки могут оказаться правдой. Возможно, артист решил жениться на матери своего второго ребенка?
Впрочем, гораздо вероятнее, что фото было сделано на съемочной площадке нового клипа артиста. Кто-то из присутствующих на съемках мог сделать провокационный снимок, чтобы заинтриговать поклонников Лазарева. Если это так, то план сработал. Фанаты Сергея взволнованы и пытаются найти хоть какую-то информацию о том, кем является невеста певца и как долго длился её роман с исполнителем.
Еще одна теория — Лазарев является гостем на мероприятии, другом невесты или просто приглашенной звездой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Лазарев отреагировал на «скандал» с украинской певицей Светланой Лободой. Судя по реакции Лазарева, новость о ссоре с Лободой, его позабавила. Певец оставил ироничные комментарии под скриншотами «сенсационной» новости.
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