«Натурал»: в Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Шоу-бизнес

В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился. Певец на фото стоит в костюме жениха рядом с невестой под аркой из цветов. По слухам, эффектная брюнетка, стоящая рядом с певцом, является израильской моделью. Её имя журналистам разузнать пока не удалось, пишет «Стархит».

Исходя из множества слухов вокруг ориентации Сергея, часть фанатов сразу отреагировала словами: «Натурал!».

Они допустили, что певец действительно решил остепениться.

В пользу этой версии говорят слухи о рождении второго ребенка Сергея — ранее СМИ сообщили о том, что Лазарев стал отцом во второй раз. Говорили, что факт рождения дочки подтвердил Филипп Киркоров, но король эстрады отрицает, что когда-либо делился с кем-то такой новостью.

Сам Сергей отрицал, что у него родилась дочка. Но, учитывая тот факт, что в своё время он больше двух лет скрывал рождение сына, слухи о появлении девочки могут оказаться правдой. Возможно, артист решил жениться на матери своего второго ребенка?

Впрочем, гораздо вероятнее, что фото было сделано на съемочной площадке нового клипа артиста. Кто-то из присутствующих на съемках мог сделать провокационный снимок, чтобы заинтриговать поклонников Лазарева. Если это так, то план сработал. Фанаты Сергея взволнованы и пытаются найти хоть какую-то информацию о том, кем является невеста певца и как долго длился её роман с исполнителем.

Еще одна теория — Лазарев является гостем на мероприятии, другом невесты или просто приглашенной звездой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Лазарев отреагировал на «скандал» с украинской певицей Светланой Лободой. Судя по реакции Лазарева, новость о ссоре с Лободой, его позабавила. Певец оставил ироничные комментарии под скриншотами «сенсационной» новости.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter