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Десятки населенных пунктов остались без света из-за непогоды на Западной Украине
Сильный порывистый ветер и грозовые дожди оставили без света десятки населенных пунктов в разных областях Украины. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская — 67 н.п., Закарпатская — 38 н.п. и Луганская — 2 н.п.» — говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
«16 июня в г. Сватово результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тысяча 500 м² и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет», — сообщили в ведомстве.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Днепропетровской области из-за сильных порывов ветра и проливного дождя были повалены многие деревья и рекламные конструкции. Больше всего пострадал город Новомосковск.
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