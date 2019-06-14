Происшествия

Затопленные улицы и ветки на земле: под Днепром разбушевалась непогода (фото, видео)

13 июня в Днепропетровской области из-за сильных порывов ветра и проливного дождя были повалены многие деревья и рекламные конструкции. Больше всего пострадал город Новомосковск, сообщает Информатор.

Некоторые улицы в городе капитально затопило, а неподалеку от мэрии и вовсе появилось небольшое море. В некоторых местах глубина огромных луж доходит до 15 сантиметров.

Отметим, что в то время, как одни регионы страдают от дождей и сильного ветра, другие части страны наоборот испытывают сильную жару при отсутствии ветра. Это приводит к накоплению в воздухе большой концентрации вредных веществ.

Как писали «ФАКТЫ», 14 июня погода в Украине будет жаркой с температурой до +30+35 градусов. Везде будет сухо, кроме западных областей.

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