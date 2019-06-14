- 10:37 В Киеве прохожие пытались ограбить умирающего мужчину
- 10:26 В возрасте 112 лет умерла старейшая британка, секретом долголетия которой был виски
- 10:23 Пятая годовщина катастрофы Ил-76: в СБУ рассказали об убийцах украинских десантников
- 10:19 "Друзья Путина" из девяти стран ЕС создали новую фракцию в Европарламенте
- 10:00 Это мечта: у Зеленского расстроили желающих увидеть президента на велосипеде
- 09:56 Жена доверила объявить пол будущего ребенка аллигатору, но пользователей сети больше впечатлила реакция мужа
- 09:52 Затопленные улицы и ветки на земле: под Днепром разбушевалась непогода
- 09:37 В США увидели возможность мирного решения по Донбассу при Зеленском
- 09:33 Дочь Веры Брежневой стала студенткой престижного университета в США
- 09:21 Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились фото с места трагедии
- 09:08 У Мэрайи Кэри был роман с танцором во время помолвки с миллиардером: в сеть попало неприличное видео
- 09:05 Вице-чемпиона мира по футболу ограбили в Милане
Затопленные улицы и ветки на земле: под Днепром разбушевалась непогода (фото, видео)
13 июня в Днепропетровской области из-за сильных порывов ветра и проливного дождя были повалены многие деревья и рекламные конструкции. Больше всего пострадал город Новомосковск, сообщает Информатор.
Некоторые улицы в городе капитально затопило, а неподалеку от мэрии и вовсе появилось небольшое море. В некоторых местах глубина огромных луж доходит до 15 сантиметров.
Отметим, что в то время, как одни регионы страдают от дождей и сильного ветра, другие части страны наоборот испытывают сильную жару при отсутствии ветра. Это приводит к накоплению в воздухе большой концентрации вредных веществ.
Как писали «ФАКТЫ», 14 июня погода в Украине будет жаркой с температурой до +30+35 градусов. Везде будет сухо, кроме западных областей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...