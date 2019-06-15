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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1985
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 24×18 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Скажите, друзья мои, кому из нас хотя бы раз в жизни не приходилось ощущать спасительный вкус обычной воды, казавшейся в тот момент самым самым желанным из всевозможных напитков и яств, существующих в мире? Так уж повелось на земле, что все мы зависим от воды и, не замечая порой этого, бесцельно тратим её. Не задумываясь, кстати, о том, что запасы воды ограничены, и миллионы людей уже сейчас остро испытывают на себе её нехватку. А всего лишь через каких-то 6 лет (как считают учёные, именно к 2025 году) 1,8 миллиарда людей на планете начнут ощущать абсолютный дефицит воды и почти 145 миллионам людей придётся только из-за этого менять места своего привычного проживания.
Рассказываю об этом сегодня не случайно. Ведь сегодня в большинстве стран отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Что это вообще такое? — может спросить человек, с момента рождения проживающий в условиях городской цивилизации, когда в любую минуту можешь открутить кран — и вода будет литься ровно столько, сколько он пожелает. Но мне во время поездок по миру приходилось бывать в таких местах, где людям подобное расточительство и неведомо, и непонятно. В засушливых районах Египта, Китая, Австралии, Бразилии, Арабских Эмиратов, Ганы и многих других стран не раз приходилось видеть страдания людей из-за каждодневной нехватки воды.
В то же время настоящее восхищение вызывало увиденное в Израиле, где уже давно научились опреснять морскую воду, где путём капельного орошения поддерживают жизнь цветочных клумб и миллионов пальмовых деревьев, разводят плодоносящие сады и выращивают в условиях истощённой солнцем пустыни овощи и ягоды, которые затем поставляются на рынки стран благополучной в смысле климатических условий Западной Европы. В одном из сельскохозяйственных кибуцев, расположенных на отвоёванной у пустыни земле, нас угощали самым вкусным в мире арбузом… без косточек. Без косточек! Можете себе такое представить?
Это ещё раз подтверждает, насколько даже в условиях бедственного — в смысле острой нехватки водных ресурсов — положения люди по-разному могут и жить, и выживать. В Абу-Даби, столице Арабских Эмиратов, где испокон веков бедуинам приходилось часто переезжать в поисках воды, гид рассказал мне историю, запавшую тогда в память. Однажды путник, долго находившийся в пустыне, забрёл в селение, находившееся в самом сердце песчаных дюн. Люди в нём жили бедно. И особенно страдали они из-за нехватки воды, которую буквально по капельке собирали из единственного почти высохшего колодца. Жили так много лет, мучаясь, но при этом даже не пытаясь искать новый источник. Погостив немного в этом селении и получив небольшой запас воды, путник снова отправился в дорогу. И вскоре увидел цветущий оазис.
На деревьях в изобилии свисали спелые плоды, высокие пальмы дарили приятную прохладу, широкий ручей с облагороженными берегами нёс потоки свежей воды, образующей небольшие озерца. В центре оазиса находился красивый дворец, хозяйка которого любезно пригласила путника отдохнуть у неё столько времени, сколько ему захочется. Насладившись прелестями радушного гостеприимства, путник всё-таки не удержался от вопроса, который не давал ему покоя:
- Как же так, прекрасная хозяйка, в твоих владениях столько чистой воды, что ею можно напоить и людей, и животных, и подпитать эти сказочные сады, а совсем рядом практически без воды выживает целая деревня. Неужели ты не хочешь поделиться ею с этими несчастными?
- Я готова была бы это сделать. Но опыт общения нескольких поколений нашей семьи, трудом и упорством создавшей этот оазис, с соседней деревней научил нас осторожности. Понимаешь, если я просто так подарю им воду, они поначалу будут счастливы. Но уже через короткое время они начнут воспринимать подаренную воду, как должное. А потом и вовсе начнут требовать её от меня…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!