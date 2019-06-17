Топ-модель Эмили Ратаковски порадовала фанов соблазнительными пляжными фото

Шоу-бизнес

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram свои новые пляжные фото.

Ранее Эмили Ратаковски выставила на своей страничке в Instagram, на которую подписаны несколько миллионов пользователей, фотографию в обнаженном виде. Голую грудь 27-летняя звезда триллера «Вслепую» прикрыла правой рукой. Низ живота защищает только розовый цветок.

Этим смелым снимком Ратаковски выразила свой протест против запрета на аборты, принятого законодательным собранием Алабамы. Губернатор этого американского штата Кэй Айви уже подписала новый закон.

«Многие сторонники документа убеждены, что закон свидетельствует о вере жителей нашего штата в то, что каждая жизнь драгоценна и является священным даром Бога», — подчеркнула она.

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