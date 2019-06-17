Происшествия

Скандал вокруг авто на стеклянном мосту в Киеве: появилось видео с места происшествия

Фотоснимок с джипом на стеклянном мосту в Киеве пользователи поспешили окрестить фейком. Но оказалось, что «Мерседес» действительно заезжал на пешеходный мост, и тому есть подтверждающее видео.

Как отметили пользователи в соцсетях, с такими дерзкими водителями вскоре на мосту будут заторы из автомобилей. Хотя нельзя не признать, что находившийся за рулем «Мерседеса» «первопроходец», по крайней мере, оставил свободной велодорожку.

«Скоро обе полосы по бокам будут запаркованы, а на велодорожке будет пробка — потому что будут ехать с двух сторон», — горько шутят пользователи.

Мрачные прогнозы по поводу судьбы моста нашли отражение в «фотожабах».

Напомним, на новом пешеходном мосту в Киеве сразу же после открытия пришлось менять потрескавшееся стекло. Проектанты моста признали, что не учли особенности населения. Авторам идеи о новом мосте не пришло в голову, что найдутся желающие стрелять по стеклу из пневматики или проверять прочность моста, швыряя кирпичи.

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