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Пытались выдавить глаз: в Днепре напали на оператора, снимавшего фильм об украинских военнопленных
В Днепре вечером 16 июня было совершено нападение на оператора студии «12-й кадр» Дмитрия Панкова. Панков известен как соавтор документального фильма об украинских военнопленных «Вірю, чекаю, молюся».
По словам супруги Панкова режиссера Екатерины Стрельченко, напавших было двое. Эти же мужчины два года назад уже угрожали семье оператора в ответ на сделанное замечание. В этот раз хулиганы пришли во двор к Панкову, напали на оператора и попытались выдавить ему глаз. После того, как на крики прибежала жена, мужчины скрылись.
Выяснилось, что напавшие живут недалеко от пострадавшей семьи — в трехстах метрах. Вызванные на место ЧП полицейские побывали рядом с домом подозреваемых, но внутрь не заходили.
Стрельченко рассказала, что после случившегося глаз у Панкова все еще болит. Дмитрию предстоит дать показания следователю.
«Они знают один закон — закон силы. Это — потенциальные убийцы. Я еще не знаю как зовут этих отбросов, но у меня четкое желание довести это дело до логического конца», — добавила супруга пострадавшего.
Напомним, в последние месяцы участились хулиганские нападения на активистов. Кроме семьи кинодокументалистов в Днепре, пострадал журналист Вадим Комаров в Черкассах и ветеран АТО в Кривом Роге.
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