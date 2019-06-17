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Булочка с «зеленью»: в сети показали фото неприятной находки в хот-доге с украинской заправки
Жительница Харькова хотела перекусить на автозаправке, но вместо сытного хот-дога получила черствую, уже заплесневевшую булочку с непонятного качества сосиской. Своей историей Ната Рамзесова поделилась в Facebook.
На «булочки с зеленью» семья сразу же пожаловалась на горячую линию сети «ОККО». Там пообещали принять меры, но, судя по всему, одними обещаниями и ограничились. При повторном посещении заправки выяснилось, что у руководства — выходной день, и разбираться в ситуации некому.
«Если вы вдруг решили все-таки приобрести что-то на заправке, очень внимательно проверьте, что вам продают, не стоит надеяться на добросовестнось персонала», — призывает харьковчанка.
В комментариях к посту жители Харькова подтвердили, что на той автозаправке каждый второй клиент кроме бензина покупает еще и хот-дог, потому предупреждение лишним не будет.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» подробно рассказывали, как спланировать рацион в жару и какие простые правила помогут предотвратить гипертермию.
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